حادث دهس متعمد في طوكيو والمنفذ برر فعلته بالانتقام من "عقوبة الإعدام"!

قال الشاب الياباني، كازوهيرو كوساكابي، البالغ من العمر 21 عاماً، الذي دهس بالسيارة عدة أشخاص من المشاة، في طوكيو، إنه نفذ فعلته هذه انتقاما "لعقوبة الإعدام".

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ونقلت وكالة "كيودو"، عن الشرطة القول، إن الجاني نفذ جريمته هذه عن سابق تصميم وإصرار.

وذكّرت الوكالة، بأن الشرطة قبضت على كوساكابي، في ليلة رأس السنة، بشبهة محاولة القتل المتعمد، لأنه باشر على متن سيارة مستأجرة تحمل لوحات ترخيص من أوساكا، بدهس المارة في شارع تاكيشيتا-دوري المزدحم بالعاصمة طوكيو.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص. وتعرض شخص آخر لإصابة طفيفة عندما ضربه الجاني خلال محاولته الفرار من مكان الحادث.

وقالت الوكالة، إن رجال الشرطة تمكنوا من القبض على كوساكابي بعد 20 دقيقة من وقوع الحادث.

وفي البداية، أعلن الشاب، أنه تعمد ارتكاب "عمل إرهابي"، ثم زعم أنه انتقم من "عقوبة الإعدام".

وأشارت الوكالة، إلى أن الغموض لا يزال، يلف اعترافات كوساكابي، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان يقصد إعدام شخص معين أو ممارسة تنفيذ أحكام الإعدام في اليابان بشكل عام.

المصدر: نوفوستي