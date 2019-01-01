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الجيش الأمريكي يعتذر عن تغريدة نشرها عشية الاحتفالات بالعام الجديد

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الجيش الأمريكي يعتذر عن تغريدة نشرها عشية الاحتفالات بالعام الجديد
U.S. Department of Defense Archive/Alamy
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اعتذرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الترسانة النووية للبلاد عن تغريدة قالت فيها إنها مستعدة إذا دعت الضرورة، لإسقاط شيء "أكبر بكثير" من كرة العام الجديد في نيويورك.

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وقالت التغريدة التي نشرت قبل ساعات من تقليد إسقاط الكرة المضيئة في نيويورك إيذانا بقدوم العام الجديد، إنه إذا دعت الضرورة فنحن على استعداد لإسقاط شيء أكبر بكثير من الكرة التي يتم إسقاطها في ميدان تايمز سكوير.

وعرضت اللقطة المصورة قاذفة من نوع "بي-2" وهي تسقط قنابل ويعقب ذلك حدوث انفجارات على الأرض.

ولاقت الرسالة (التغريدة) هذه الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى حذف الرسالة في وقت لاحق أمس الاثنين من حساب القيادة الاستراتيجية الأمريكية على "تويتر". واستبدلت برسالة جديدة تقول: "تغريدتنا السابقة عشية العام الجديد لا تعبر عن قيمنا. نحن نعتذر. نحن ملتزمون بأمن أمريكا والحلفاء".

المصدر: رويترز

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