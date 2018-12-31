نتنياهو: لن أستقيل حتى لو استدعاني المدعي العام

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أنه لن يستقيل في حال وجه إليه اتهام في قضايا فساد.

وردا على سؤال لصحفي إسرائيلي خلال مؤتمر صحفي بالعبرية في ريو دي جانيرو في إطار زيارة رسمية يقوم بها للبرازيل، قال نتنياهو: "لن يستقيل في حال استدعاني المدعي العام للإدلاء بشهادتي قبل الانتخابات".

جدير بالذكر أن استدعاء المدعي العام آلية إلزامية تسبق توجيه الاتهام.

من المهم الإشارة إلى أن إسرائيل ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل 2019.

المصدر: أ ف ب