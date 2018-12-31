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الجيش الأفغاني يقتل 28 إرهابيا

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الجيش الأفغاني يقتل 28 إرهابيا
Reuters Mohammad Isma
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أفادت وزارة الدفاع الأفغانية، بأن غارات جوية نفذها الجيش بولاية ننكرهار في شرق البلاد، أسفرت عن مصرع 28 مسلحاً على الأقل من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر، إن الضربات الجوية، استهدفت أحد الملاجئ السرية للمسلحين في قرية شالخي بمنطقة أكين بولاية ننكرهار.

وأوضحت الوزارة الأفغانية، أن من بين القتلى كان هناك 3 من رؤوس داعش في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان، على مدى عدة سنوات، مواجهات مسلحة دامية، بين القوات الحكومية ومسلحي الجماعات الإرهابية، وخاصة طالبان، التي استولت على مساحة كبيرة من الأراضي في المناطق الريفية وأخذت تشن هجمات دورية على المدن الكبرى.

وتعاظم أيضا في الفترة الأخيرة، نفوذ تنظيم داعش في هذه الدولة، بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق.

المصدر: نوفوستي

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