احتراق عدد من السيارات أمام مقر صحيفة في باريس

أفادت صحيفة "Parisien" بأن النار اندلعت مساء أمس السبت، في عدد من السيارات أمام مقرها في العاصمة الفرنسية باريس.

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وكتبت الصحيفة أنه تم حرق 8 سيارات ودراجة نارية واحدة، وبعضها أمام مقر الصحيفة بالذات. وبعد الحريق توقفت حركة المرور في إحدى خطوط مترو الأنفاق بشكل مؤقت.

Devant Le Parisien... Plusieurs voitures brûlent. pic.twitter.com/KKWQY6LM23 — Nicolas Beunaiche (@NBeunaiche) 29 décembre 2018

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران في الساعة 20:00 بتوقيت باريس، ولا يزال سبب الحادث غامضا حتى الآن، وتشير المعلومات الأولية إلى أن النار اشتعلت في إحدى السيارات الموقوفة بسبب خلل تقني، ثم انتشر الحريق إلى سيارات الأخرى.

وبدأت الشرطة الفرنسية تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي