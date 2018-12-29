بن علي يلدريم مرشحا عن "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية اسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، يوم السبت، أن رئيس البرلمان بن علي يلدريم سيكون مرشح الحزب لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى.

وجاء إعلان أردوغان خلال اجتماع في اسطنبول، للتعريف بمرشحي حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، ورئاسة بلديات أقضيتها.

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وأشاد الرئيس أردوغان بيلدريم، قائلا: "رشحنا الشخص الأكثر تميزا وخبرة وصاحب القدرات التنفيذية.. اسطنبول تستحقه".

وخلال الاجتماع، تم الإعلان أيضا، عن أسماء مرشحي حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلديات أقضية اسطنبول.

وصرح الرئيس أردوغان بأنه في إطار "تحالف الشعب" الانتخابي مع حزب "الحركة القومية"، سيتبنى حزب "العدالة والتنمية" مرشحين من حزب "الحركة القومية" لرئاسة بلديات أحياء "بشيكطاش" و"مالتبه" و"سيليفري".

وستُجرى الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس 2019.

ويشغل بن علي يلدريم حاليا منصب رئيس البرلمان التركي بعد انتخابه من قبل النواب في يوليو 2018.

يذكر أن بن علي يلدريم (62 عاما) كان رئيسا للحكومة التركية في 2016 – 2018، ورئيسا لحزب العدالة والتنمية في 2016 – 2017، وفي وقت سابق كان وزيرا للنقل في الحكومات برئاسة عبد الله غول ورجب طيب أردوغان وأحمد داود أوغلو، ويعتبر بن علي يلدريم مقربا من الرئيس أردوغان.

المصدر: موقع "ديلي صباح" التركي + وكالات