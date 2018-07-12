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انتخاب بن علي يلدريم رئيسا للبرلمان التركي

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انتخاب بن علي يلدريم رئيسا للبرلمان التركي
AFP ADEM ALTAN
بن علي يلدريم أثناء التصويت في البرلمان
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انتخب نواب البرلمان التركي اليوم الخميس رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم رئيسا للبرلمان.

وصوت إلى جانب يلدريم، المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، 335 نائبا في الجولة الثالثة من التصويت بعدما لم يتمكن البرلمانيون من انتخاب رئيس البرلمان في الجولتين الأولى والثانية.

وتقدم يلدريم على منافسيه أردوغان طوبراق المرشح عن أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري وخير الدين نوح أوغلو عن "الحزب الجيد" وميرال دانيش بشتاش عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وناظر جيهانكير إسلام عن "حزب السعادة".

وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل الفوز في الجولتين الأولى والثانية، من الضروري أن يحصل المرشح لرئاسة البرلمان على ثلثي أصوات النواب (400 صوت من أصل 600). وفي حال فشل الجولتين الأولى والثانية، يكفي للمرشح أن يحصل على الأغلبية البسيطة (301 صوت) في الجولة الثالثة ليفوز في التصويت.

يذكر أن بن علي يلدريم (62 عاما) كان رئيسا للحكومة التركية في 2016 – 2018، ورئيسا لحزب العدالة والتنمية في 2016 – 2017. وفي وقت سابق كان وزيرا للنقل في الحكومات برئاسة عبدالله غول ورجب طيب أردوغان وأحمد داود أوغلو. ويعتبر بن علي يلدريم أحد أقرب حلفاء الرئيس أردوغان.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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