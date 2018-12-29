الإفراج عن مدرسة كندية كانت معتقلة في الصين لعملها بشكل غير قانوني

أعلن متحدث باسم الحكومة الكندية أن مواطنة كندية عادت إلى كندا قادمة من الصين بعد الإفراج عنها عقب اعتقالها هناك في وقت سابق من الشهر الجاري.

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ولم يحدد المتحدث متى تم الإفراج عن هذه الكندية أو تاريخ عودتها إلى بلادها. وكانت محطة "سي بي سي" قد قالت في وقت سابق إن هذه المواطنة هي المدرسة الكندية ساره مكيفر.

من جانبها صرحت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مكيفر تخضع "لعقوبة إدارية" لعملها في الصين بشكل غير قانوني.

وأصبحت مكيفر ثالث مواطن كندي تعتقله الصين عقب اعتقال كندا لـ"منغ وانتشو"، المديرة المالية لشركة "هواوي" ("Huawei") الصينية للاتصالات، في 1 ديسمبر الجاري.

وقالت المحكمة العليا في إقليم لياونينغ شمال شرق الصين، الأربعاء الماضي، إن رجلا اسمه روبرت لويد شلينبرج سيحاكم بتهمة تهريب المخدرات في مدينة داليان اليوم السبت.

وذكر موقع إخباري حكومي في داليان أن شلينبرج كندي الجنسية وأن المحكمة ستنظر في استئناف الحكم الصادر سابقا بحقه بتهمة تهريب "كمية هائلة من المخدرات" إلى الصين.

المصدر: رويترز