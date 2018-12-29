ثياب ميلانيا ترامب تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي والبعض يصفها بملابس الجن!

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزي ظهرت به سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، بعد عودتها مع زوجها من زيارة العراق، ورأى البعض أن ثيابها تشبه زيا لشخصية أسطورية.

ويظهر مقطع فيديو ميلانيا ترامب أثناء نزولها من الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز الجوية، وهي ترتدي معطفا أخضر وبنطلونا بلون بني فاتح، ما دفع الكثيرين على الاعتقاد بأنها تستر نصفها العلوي فقط.

Featuring Melanie trump as the Grumpy Elf ! pic.twitter.com/OdP8mnfNT2 — Cole 🏔 (@Summitlovechild) December 27, 2018

وفي هذا السياق علّقت إحدى السيدات على حسابها في "تويتر" قائلة: "تبدو (ميلانيا) كما لو أنها من دون سروال.. اضطررت لمشاهدة الفيديو ثلاث مرات لأعي ما يجري!".

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqnpic.twitter.com/3jANVwjVHA — ABC News (@ABC) December 27, 2018

كما بدا غريبا للبعض أن السيدة الأولى في الولايات المتحدة كانت ترتدي نظارة شمسية، خاصة أن مقطع الفيديو يظهر أن الظلام كان يخيم على المنطقة لحظة نزولها وزوجها من الطائرة الرئاسية.

وذهب البعض إلى القول إن صورة ميلانيا ترامب لا تتطابق مع صفة السيدة الأولى للولايات المتحدة، ورأت إحدى المعلقات أن زوجات الرؤساء الأمريكيين السابقين، ولا سيما ميشيل أوباما، كنَّ يظهرن بملابس أفضل بكثير.

المصدر: نوفستي