إيران تكشف عن محادثات مع حركة طالبان جرت في طهران!

نقلت وكالة أنباء "مهر" عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، أن محادثات بين إيران وطالبان، تجري بالتنسيق مع أفغانستان.

وأشار خسروي في هذا الصدد إلى أن المحادثات التي أجريت ساعدت على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف في أفغانستان.

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وكشف المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أيضا أن المحادثات مع طالبان ستتواصل في طهران، وأن إيران ستعلن قريبا نتائج هذه المحادثات.

وفي شأن آخر، أوضح خسروي أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي خلال زيارته إلى أفغانستان، تبادل مع المسؤولين والشخصيات السياسية هناك وجهات النظر حول الأمن وعملية السلام في أفغانستان.

وقال المتحدث الإيراني إن المسؤولين الأفغان، بما أنهم لم يلمسوا أي مؤشر على انسحاب العسكريين الأمريكيين من بلادهم حتى الحظة، لم يبدوا أي ردة فعل خاصة.

وعدّ خسروي انسحاب العسكريين الأمريكيين من أفغانستان، فرصة لتعزيز الجيش والأمن القومي في هذا البلد.

المصدر: مهر