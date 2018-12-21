كابل غير قلقة من سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان

علقت السلطات الأفغانية على إعلان واشنطن سحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من البلاد، قائلة إن ذلك "لن يكون له تأثير على أمن" البلاد التي يمارس الجيش الأفغاني "سيطرته" فعليا عليها.

وقال هارون شاه أنصوري المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني: "إذا انسحبوا من أفغانستان، فذلك لن يكون له تأثير على الأمن، فمنذ أربع سنوات ونصف السنة، يمارس الأفغان فعليا السيطرة الكاملة على الأمن".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن القرار الأمريكي سيشمل انسحاب حوالى سبعة آلاف من أصل 14 ألف جندي أمريكي، يعملون مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأفغانية.

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وأشارت الرئاسة الأفغانية إلى أن قرار سحب حوالى مئة ألف جندي أجنبي في العام 2014، كان قد أثار حينه مخاوف من رؤية "أفغانستان تنهار"، قائلة: "قواتنا الأمنية الأفغانية الباسلة أثبتت بفضل تضحياتها خطأ هذا التحليل وصانت سلامة أرضنا وشعبنا".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من أفغانستان، غداة إعلان ترامب نفسه رغبته سحب كل القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: أ ف ب