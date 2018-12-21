 الكرملين: نريد معرفة موعد ووجهة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا تريد معرفة موعد ووجهة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف بيسكوف في حديثه للصحفيين اليوم: "علينا أن نفهم كيف ستسحب واشنطن قواتها، وإلى أين ستأخذها، وبأي شكل ستسحبها من سوريا، وهذا لا يزال غامضا بالنسبة إلينا، إذ لم توضح واشنطن ما تعنيه بالمرحلة التالية" من محاربتها لـ"داعش".

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وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس عن بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بعد "دحر "داعش" ميدانيا" هناك، والانتقال إلى "مرحلة جديدة" في الصراع ضد التنظيم الإرهابي.

المصدر: إنترفاكس