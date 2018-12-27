شاهد.. تركيا تقول إنها صنعت قنبلة تتجاوز سرعة الصوت!

قالت تركيا إنها نجحت باختبار قنبلة تزن طنا واحدا للأغراض العامة عبر البنية التحتية للاختبارات الديناميكية التي تتمتع بأطول خط اختبار مزدوج للرؤوس الحربية.

وخلال الاختبار الذي حضره وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، تمكنت القنبلة (MK-84) البالغ وزنها طنا واحدا، من تجاوز سرعة الصوت واختراق الهدف المتمثل بجدار إسمنتي مقوى بالفولاذ.

وأشار بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، اليوم الخميس، إلى أن بناء منظومة "هابراس" بدأ في يونيو 2017 من قبل معهد "توبيتاك" لأبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التركية.

ووفقا للبيان، فإن "هابراس" مخصصة لإجراء اختبارات النشاط الديناميكي لأنظمة الأسلحة المطورة وطنيا، وأن طول خط الاختبار الحديدي المزدوج يبلغ 2000 متر ويعد الأطول في أوروبا.

ولفت البيان إلى أن القنبلة (MK-84) نجحت في تجاوز الخط بسرعة بلغت 1850 كيلومترا في الساعة لتخترق الجدار الإسمنتي المقوى بالفولاذ بسماكة متر واحد.

المصدر: الأناضول