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جرح شرطي بانفجار عبوة ناسفة وسط أثينا

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جرح شرطي بانفجار عبوة ناسفة وسط أثينا
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أعلنت قناة "إي.آر.تي" التلفزيونية اليونانية الرسمية أن "شرطيا أصيب عندما انفجرت عبوة ناسفة أمام كنيسة وسط أثينا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

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مكان الانفجار
انفجار يحطم مكاتب شبكة "سكاي تي في" التلفزيونية اليونانية

ووقع الانفجار أمام كنيسة سانت ديونيسيوس في حي كولوناكي وسط أثينا حوالي الساعة الخامسة صباحا (3,00 بتوقيت غرينتش). ونقل الشرطي الجريح إلى المستشفى للعلاج.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة. 

المصدر: وكالات

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