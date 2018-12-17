انفجار يحطم مكاتب شبكة "سكاي تي في" التلفزيونية اليونانية

هزّ انفجار شحنة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون "سكاي تي في"، العاصمة اليونانية أثينا، فجر اليوم الاثنين، وأدى إلى تحطم نوافذ مكاتبها ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى، دون إصابات في الأرواح.

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وأعلنت الشرطة إن شحنة ناسفة انفجرت قرب مبنى محطة سكاي في الساعة 2.35 فجرا(0025 بتوقيت غرينتش) عقب تهديدات وجهت لوسائل الإعلام. وقالت المحطة على موقعها الإلكتروني إن "النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت كليا".

وأضافت أن "الأضرار المادية كبيرة في كل الطوابق تقريبا، مع وجود أكبر أضرار بالطابقين الثالث والرابع ... الصورة محبطة. الأسقف المعلقة سقطت على الأرض، وزجاج النوافذ تهشم إلى قطع صغيرة".

وبث الصحفيون الذين يقدمون البرنامج الصباحي إرسالهم على الهواء من خارج المحطة.

وقال مسؤول العلاقات العامة في المحطة، إن التقديرات تشير إلى أن الشحنة الناسفة كانت تحتوي على نحو خمسة كيلوغرامات من المواد المتفجرة ووضعت في زقاق ضيق قرب المبنى.

وسكاي إحدى أكبر محطات التلفزيون اليونانية، وهي جزء من مجموعة إعلامية تضم أيضا محطة إذاعية وصحيفة "كاثيميريني" اليونانية العريقة.

المصدر: وكالات