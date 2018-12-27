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إعدام شخصيين في اليابان

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إعدام شخصيين في اليابان
Reuters KIM KYUNG-HOON
طوكيو، أرشيف
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تم في اليابان، صباح اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بشخصين، وذلك بعد تصديق وزير العدل، تاكاسي ياماسيتا، على الحكم الصادر عليهما.

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وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن المنظمات الحقوقية الدولية كانت تدعو طوكيو أكثر من مرة لإلغاء عقوبة الإعدام في أراضيها، غير أن السلطات اليابانية تقول إنها خلافا للدول الأخرى لا تقوم بإعدام الناس بالرصاص في أماكن الجريمة.

وأضافت الوكالة أن المحكوم عليه بالإعدام في اليابان قد ينتظر تنفيذ حكمه خلال سنوات طويلة، لكنه يعرف عنه صباح يوم تنفيذه فقط.

وقامت اليابان بإعدام المدانين آخر مرة في يوليو الماضي عندما تم إعدام 6 متهمين من رؤساء طائفة "أوم شنريكيو" الدينية المحظورة التي قام أعضاؤها بإطلاق غازات سامة في مترو الأنفاق بطوكيو عام 1995 أودت بحياة عدد كبير من المسافرين.

المصدر: نوفوستي

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