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البيت الأبيض يطمئن رئيس الاحتياطي الفيدرالي

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البيت الأبيض يطمئن رئيس الاحتياطي الفيدرالي
Reuters Yuri Gripas
رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول
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أكد البيت الأبيض أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ليس مهددا بالإقالة، وذلك بعد أن انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفين هاسيت للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت وظيفة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أمان: "نعم، طبعا، مئة بالمئة".

كما أكد المستشار في حديث لشبكة "فوكس بيزنس" التلفزيونية رضاء الرئيس ترامب عن أداء وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشن، مشيرا إلى أنه اجتمع مرات عديدة بترامب ومنوشن، ووصف العلاقة بينهما بأنها "عملية" و"مثمرة".

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ويأتي ذلك بعد انتقاد دونالد ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي وصفه في تغريدة على "تويتر" يوم الاثنين الماضي بـ "المشكلة الوحيدة" للاقتصاد الأمريكي.

وتراجعت المؤشرات الأمريكية في البورصات على خلفية انتقادات ترامب للفيدرالي وتقارير إعلامية أفادت بأن ترامب ناقش خلال لقاءات مغلقة إمكانية إقالة باول، الذي يترأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ فبراير الماضي.

المصدر: رويترز

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