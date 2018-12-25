وفاة طفل من غواتيمالا بعد احتجازه عند الحدود الأمريكية

توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من عائلة مهاجرة من غواتيمالا بعد احتجازه داخل أحد مراكز الاحتجاز الأمريكية للمهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وذكرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الطفل ووالده كانا في أحد مراكز الاحتجاز عندما تم رصد أعراض مرض لدى الطفل يوم 24 ديسمبر. ونقل الطفل مع والده إلى مركز "جيرالد تشامبيون" الطبي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

وبعد فحوص طبية تم تشخيص الحمى لدى الطفل، وغادر المستشفى. ولكن في وقت لاحق من ذات المساء تدهورت حالته الصحية، ونقل إلى المستشفى من جديد. وتوفي الطفل بعد منتصف الليل. ولا يزال سبب وفاته مجهولا.

إقرأ المزيد

ولم تكشف الهيئة الأمريكي عن اسمي الطفل أووالده، وأكدت أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل "بعد ورودها وفي الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن هذه هي الحالة الثانية من هذا القبيل على الحدود الأمريكية – المكسيكية خلال الشهر الجاري، فقد توفيت الطفلة جاكلين كال (7 سنوات) من غواتيمالا بعد احتجازها مع والدها من قبل السلطات الأمريكية على الحدود.

المصدر: رويترز