كشف هوية طفلة مهاجرة تموت جوعا وعطشا جراء احتجازها عند الحدود الأمريكية

أكدت السلطات الأمريكية أن الطفلة، التي توفيت إثر وضعها في مركز احتجاز مهاجرين لعبور حدود الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير شرعي، الغواتيمالية هي جاكلين كال في 7 من عمرها.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن الطفلة احتجزت يوم 6 ديسمبر على يد حرس الحدود الأمريكي إثر عبورها من المكسيك إلى أراضي الولايات المتحدة قرب مدينة أنتيلوب ويلبس بنيو ميكسيكو مع والدها و160 شخصا آخرين.

وبعد مرور 8 ساعات على احتجازها بدأت الحالة الصحية للطفلة تتدهور بشكل خطير جراء العطش والجوع ومعاناتها من صدمة نفسية، لكن الموظفين الأمريكيين من إدارة الجمارك وحرس الحدود وحتى والدها لم يلاحظوا ذلك، حتى اكتشف أطباء موجودون في المركز أن جيكلين لم تأكل ولم تشرب لعدة أيام.

وبعد ذلك نقلت الطفلة الغواتيمالية على الفور إلى مستشفى في مدينة آلباسو، حيث فارقت الحياة جراء توقف قلبها، وذلك بعد مرور 27 ساعة من احتجازها.

وأعربت إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية في بيان صدر على لسان المتحدث باسمها، إندريو ميخان، عن خالص تعازيها لوفاة جاكلين، مشيرا إلى أنهم فعلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ حياتها.

بدوره، قال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، هوغان جيدلي، للصحفيين: "هذا أمر مروع ومأساوي، قلوبنا مع عائلتها ومع أي شخص يعاني من أي نوع من الخطر، والمخاطر التي يمرون بها كثيرة عندما يقومون بهذا النوع من الرحلات من الحدود الجنوبية. إنها حالة مروعة".

وفتحت وكالة الأمن الداخلي الأمريكية تحقيقا رسميا في هذا الحادث الذي زاد من غضب صفوف واسعة من الأمريكيين وخاصة الحزب الديمقراطي من السياسات التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه المهاجرين.

المصدر: واشنطن بوست + وكالات