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إيران تعلن غدا الأربعاء يوم حداد على شاهرودي

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إيران تعلن غدا الأربعاء يوم حداد على شاهرودي
Reuters Caren Firouz
ساحة آزادي في العاصمة الإيرانية طهران
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أعلنت الحكومة الإيرانية غدا الأربعاء يوم حداد عام بالتزامن مع تشييع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محمود هاشمي شاهرودي، والذي توفي في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

وأفاد مراسلنا في طهران، أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، سيصلي على الراحل شاهرودي في أحد مساجد، قبل أن يوارى الثرى في مدينة قم.

وأعلنت إيران، الاثنين، عن وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محمود هاشمي شاهرودي، عقب نقله للعناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة طهران.

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رئيس مجمع مصلحة النظام في إيران هاشمي شاهرودي
وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران

وعين المرشد الأعلى علي خامنئي، شاهرودي، رئيسا للمجمع في أغسطس العام الماضي، بعد وفاة أكبر هاشمي رفسنجاني.

المصدر: RT

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