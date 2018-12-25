إيران تعلن غدا الأربعاء يوم حداد على شاهرودي
Reuters Caren Firouz
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أعلنت الحكومة الإيرانية غدا الأربعاء يوم حداد عام بالتزامن مع تشييع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محمود هاشمي شاهرودي، والذي توفي في أحد مستشفيات العاصمة طهران.
وأفاد مراسلنا في طهران، أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، سيصلي على الراحل شاهرودي في أحد مساجد، قبل أن يوارى الثرى في مدينة قم.
وأعلنت إيران، الاثنين، عن وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام محمود هاشمي شاهرودي، عقب نقله للعناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة طهران.
وعين المرشد الأعلى علي خامنئي، شاهرودي، رئيسا للمجمع في أغسطس العام الماضي، بعد وفاة أكبر هاشمي رفسنجاني.
المصدر: RT
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