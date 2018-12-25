واشنطن تختبر قنبلة جوية فائقة القوة

اختبرت القوات الجوية الأمريكية قنبلة GBU-57 أوMassive Ordnance Penetrator (MOP) المخصصة لتدمير الملاجئ والمواقع تحت الأرضية المحصنة.

وهذه القنبلة التي صممتها شركة بوينغ عام 2007، تستطيع قبل أن تنفجر التوغل في الأرض إلى عمق 61 مترا أو اختراق الإسمنت المسلح بعمق 19 مترا.

وتم على قناة The Aviationist في يوتيوب نشر فيديو لاختبار الجيش الأمريكي القنبلة.

وفي الشريط، ظهرت القاذفة الاستراتيجية B-2 Spirit وهي تنطلق من القاعدة الجوية "وايتامان" في ولاية ميسوري وتسقط القنبلة التي فتحت أجنحة التثبيت والكبح ثم اندفعت إلى الأسفل، وبعد ثوان من ملامستها للسطح، ارتفع عمود ناري من الأرض ناجم عن الانفجار.

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ويبلغ وزن القنبلة، 13.6 طن، وهي تستطيع اختراق تحصينات يعادل ارتفاعها مبنى من 6 طوابق.

المصدر: وكالات