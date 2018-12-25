موسكو وطهران تقرّان برنامجا ثنائيا للتعاون العسكري

أعلنت السفارة الروسية في طهران اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران اتفقتا على برنامج مشترك للتعاون العسكري للعام 2019.

وقالت السفارة عبر قناتها في تلغرام: "حدد الطرفان خلال المشاورات برنامج التعاون للعام 2019"، كما بحثا نتائج تنفيذ اتفاق التعاون العسكري للعام 2015.

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الاتفاق المذكور تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة العسكرية الإيرانية الروسية المشتركة، والذي انعقد في طهران اليوم الثلاثاء، برئاسة الفريق بحري إيغور أوسيبوف نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، والعميد قدير نظامي مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن تعزيز الإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب كان من المواضيع الرئيسية التي تناولها الجانبان في المحادثات.

واجتمع أوسيبوف مع رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي أكد خلال اللقاء على أهمية وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا في المجال العسكري.

من جانبه، تحدث أوسيبوف خلال اللقاء عن آخر مستجدات عمل اللجنة العسكرية المشتركة، كما أشار إلى وجود العديد من المشتركات والطاقات بين البلدين التي يمكن استثمارها لتعزيز التعاون الثنائي.

المصدر: وكالات