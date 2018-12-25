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أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا العام المقبل

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أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا العام المقبل
Globallookpress
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة تركيا العام المقبل، وأن الأخير أعرب عن انفتاحه على زيارة كهذه.

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وجاء في بيان عن البيت الأبيض: "الرئيس أردوغان دعا الرئيس ترامب لزيارة تركيا عام 2019. ورغم أنه لا خطط مؤكدة حتى الآن، إلا أن الرئيس منفتح على لقاء محتمل في المستقبل".

وتأتي هذه الدعوة عقب قرار ترامب سحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا، المشاركين في تحالف واشنطن الدولي ضد تنظيم "داعش".

من جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يزور أنقرة العام المقبل، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين في 14 ديسمبر الجاري غيّر سير التطورات، وأضاف: "ترامب قد يزور تركيا خلال 2019.. الرئيس أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا… وترامب أكد أنه سيزور أنقرة... الاتصال الهاتفي الأخير بين أردوغان وترامب غير سير التطورات"، مرجحا أن يزور عدد من المسؤولين الأمريكيين أنقرة في الفترة المقبلة".

المصدر: وكالات 

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