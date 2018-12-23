ترامب يحدد سرعة خروج قواته من سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إنه أجرى محادثات طويلة ومثمرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول سوريا.

ونشر ترامب تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: أجريت اتصالا مثمرا مع الرئيس التركي تباحثنا خلاله بشأن مكافحة "داعش" والانسحاب البطيء والمنسق للقوات الأمريكية من المنطقة".

وأضاف الرئيس الأمريكي في التغريدة ذاتها "بعد عدة سنوات يعودون إلى ديارهم".

كما أفاد ترامب بأنه ناقش مع الرئيس التركي بشكل كبير مسألة التجارة الموسعة.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع ترامب على تعزيز التنسيق بين البلدي في عدد من القضايا بما فيها سوريا.

كما أكد أردوغان في اتصاله مع ترامب استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للولايات المتحدة في سوريا.

وأعلن دونالد ترامب، الأربعاء، رسميا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.

وأشار ترامب مرارا، أن القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا بشكل كبير".

المصدر: وكالات