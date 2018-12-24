القضاء التركي يطلق سراح طالب نمساوي

أعلن محامي طالب وصحفي نمساوي مسجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر في تركيا لاتهامه بالانتماء لتنظيم إرهابي، أن المحكمة قررت الإفراج عن موكله، وأنه سيخرج خلال ساعات.

وأوقف طالب الماجستير في جامعة الشرق الأوسط التقنية ماكس تسيرنغاست (البالغ من العمر 29 عاما)، في سبتمبر الماضي في أنقرة، ويعمل في تركيا منذ 3 أعوام ويتعاون مع عدد كبير من المطبوعات الدولية، منها "ريفولت ماغازين"، التي يصدرها اليسار المتطرف باللغة الألمانية.

واتهمت السلطات التركية تسيرنغاست، بأنه على صلات بالحزب الشيوعي التركي، الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا".

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن "تسيرنغاست يواجه اتهاما بعضوية منظمة إرهابية مسلحة"، وقد أمرت محكمة في أنقرة بإطلاق سراحه بعد أن قبلت التهم الموجهة إليه من النيابة، في وقت ينفي فيه تسيرنغاست ومحاميه التهم.

وأوضحت الصحيفة أن محاكمته ستبدأ قريبا بدون أن تحدد موعدا لذلك.

ورحبت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل بقرار المحكمة التركية، وكتبت على "تويتر"، "سنواصل الضغط لإنهاء سريع للإجراءات الجنائية.. أتمنى عيد ميلاد مجيدا لتسيرنغاست وسط هذه الظروف".

Begrüßen möglicherweise bevorstehende Entlassung von Max Zirngast aus dem türkischen Gefängnis. Botschafterin und Konsul sind vor Ort. Werden uns weiterhin für eine rasche Abwicklung des Strafverfahrens einsetzen. — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 24. prosince 2018

وقال تسيرنغاست، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إنه أخضع للاستجواب حول مقالة نشرتها مجلة "جاكوبين" الأمريكية، قال المحققون إنه "شتم" فيها أردوغان، وهذا يعد جنحة في تركيا.

المصدر: أ ف ب