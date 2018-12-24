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ترامب يكشف عن خلافه الجوهري مع ماتيس

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ترامب يكشف عن خلافه الجوهري مع ماتيس
Reuters Leah Millis
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس (صورة من الأرشيف)
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خلافه الجوهري مع وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، ردا على "عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعتقدون بأنني لا أحب أو لا أقدّر التحالفات مع دول أخرى".. "إنهم يخطؤون".

وتابع: "ولكن ما لا يعجبني هو أن العديد من تلك الدول تستفيد من الصداقة مع الولايات المتحدة، سواء من الحماية العسكرية أو من التجارة".

وأضاف: "نحن نمول بشكل ملموس جيوش الكثير من الدول الغنية جدا حول العالم، فيما تستفيد تلك الدول من الولايات المتحدة وداعفي الضرائب لدينا في التجارة. ولم ير الجنرال ماتيس مشكلة في ذلك. وأنا أراها، ونحلها الآن"!

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جدير بالذكر أن ترامب أعلن يوم 19 ديسمبر عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، وفي اليوم التالي أعلن عن استقالة ماتيس من منصب وزير الدفاع، الذي ذكر عن وجود اختلاف في الآراء بينه وبين الرئيس ترامب في الرسالة الخاصة باستقالته.

المصدر: RT

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