ترامب يكشف عن خلافه الجوهري مع ماتيس

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خلافه الجوهري مع وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، ردا على "عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعتقدون بأنني لا أحب أو لا أقدّر التحالفات مع دول أخرى".. "إنهم يخطؤون".

وتابع: "ولكن ما لا يعجبني هو أن العديد من تلك الدول تستفيد من الصداقة مع الولايات المتحدة، سواء من الحماية العسكرية أو من التجارة".

....We are substantially subsidizing the Militaries of many VERY rich countries all over the world, while at the same time these countries take total advantage of the U.S., and our TAXPAYERS, on Trade. General Mattis did not see this as a problem. I DO, and it is being fixed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

وأضاف: "نحن نمول بشكل ملموس جيوش الكثير من الدول الغنية جدا حول العالم، فيما تستفيد تلك الدول من الولايات المتحدة وداعفي الضرائب لدينا في التجارة. ولم ير الجنرال ماتيس مشكلة في ذلك. وأنا أراها، ونحلها الآن"!

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن ترامب أعلن يوم 19 ديسمبر عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، وفي اليوم التالي أعلن عن استقالة ماتيس من منصب وزير الدفاع، الذي ذكر عن وجود اختلاف في الآراء بينه وبين الرئيس ترامب في الرسالة الخاصة باستقالته.

المصدر: RT