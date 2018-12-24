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شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن دون إضاءة!

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شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن دون إضاءة!
Sputnik
شجرة الكريسماس الوطنية في الحديقة أمام البيت الأبيض في واشنطن
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أدى التوقف الجزئي لعمل مؤسسات الحكومة الفيدرالية الأمريكية، إلى تعقيد عملية إصلاح إكليل على شجرة عيد الميلاد الرئيسية في البلاد. وتضرر إكليل الإضاءة بسبب محاولة رجل تسلق الشجرة.

ونقلت صحيفة Hill عن ممثل خدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية (NPS)، قوله إن الحادث تسبب بقطع التيار الكهربائي عن شجرة عيد الميلاد الرئيسية ولذلك لن تكون متاحة للزوار.

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وقال ممثل NPS: " خلال التعليق الجزئي لعمل الحكومة الفيدرالية، سيتم إغلاق مركز الزوار في البيت الأبيض والمكان الذي تقع فيه شجرة الكريسماس الوطنية ".

 وفي يوم الجمعة، حاول رجل مجهول الهوية، تسلق شجرة عيد الميلاد الرئيسية الموجودة في حديقة بالقرب من البيت الأبيض. وأشارت الشرطة، إلى أن الرجل كان في حالة  اضطراب نفسي وعاطفي، وأوقف بعد نزوله من فوق الشجرة لإجراء فحص نفسي له.

وأضر تصرف الرجل بنظام إضاءة الشجرة، وأدى إلى تكسير بعض مصابيحه.

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وفي الساعة الثانية عشر ليلا مساء 22 ديسمبر ( (8:00 صباحا بتوقيت موسكو) أوقف عمل بعض المؤسسات الفيدرالية الأمريكية، لعدم وجود الميزانية بسبب المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس، حول موضوع أمن الحدود.

المصدر: إنترفاكس

 

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