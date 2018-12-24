السجن 7 سنوات لرئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف

أصدرت محكمة باكستانية يوم الاثنين حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت محكمة مكافحة الفساد في حكمها إن شريف لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكّنه من امتلاك مصنع صلب في السعودية، وقضت المحكمة أيضا بتغريم شريف نحو 25 مليون دولار.

ونفى شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات قبل عزله العام الماضي عن السلطة، كل التهم المنسوبة إليه، معتبرا أنها جاءت بدوافع سياسية، في حين قال أنصاره إنه سيقدم طعنا على الحكم.

وقبل صدور الحكم، اشتبك مئات من مؤيدي شريف خارج قاعة المحكمة مع رجال الأمن، ورشقوهم بالحجارة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتواصلت الاحتجاجات بعد إعلان قرار المحكمة.

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تجدر الإشارة إلى أن المحكمة برأت شريف من تهمة أخرى، حكم بها عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو الماضي، وتتعلق بعدم كشفه عن مصادر الأموال التي استخدمها مع ابنته وصهره في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن.

المصدر: وكالات