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ماي تشكر جيشها على منع روسيا من "غزو بريطانيا"

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ماي تشكر جيشها على منع روسيا من
Sputnik
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أعربت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي عن امتنانها للعسكريين البريطانيين، لأن أعمالهم "منعت روسيا من غزو المياه الإقليمية والمجال الجوي لبريطانيا".

وشكرت ماي جنود بلادها لأنهم لعبوا دورا هاما في مجال تطهير سالزبوري من "نوفيتشوك" السام.

وقالت تيريزا ماي في رسالة عيد الميلاد الموجهة إلى جنود الجيش البريطاني: "لقد لعبتم دورا هاما في تطهير شوارع سالزبوري من المادة السامة المشلة للأعصاب، وحماية مياهنا ومجالنا الجوي من غزو روسيا" .

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وأشارت إلى مساهمة العسكريين البريطانيين في "تعزيز مواقف الحلفاء في أوروبا الشرقية ومشاركتهم في النضال ضد تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي".

وقالت تيريزا ماي، إن الجيش البريطاني أرسل مع الجيشين الأمريكي والفرنسي إشارة إلى "نظام الأسد"، تفيد "بأنهما لن يتسامحوا ويسكتوا على استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، كما كان الحال في أبريل 2018".

وأضافت: "ومرة أخرى تتصدون للعدوان من جديد، ولمن ينتهك مبادئ القانون الدولي.. يجب أن تفخروا بما تقومون به، فالبلاد كلها تفتخر بكم".

وأعربت ماي عن ثقتها بتصدي الجيش البريطاني للتحديات الجديدة التي ستظهر في العام الجديد.

المصدر: انترفاكس

 

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