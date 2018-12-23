ردود فعل ساخرة على إلغاء ترامب رحلته إلى فلوريدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه قرر إلغاء رحلته إلى فلوريدا والبقاء في البيت الأبيض بسبب الإغلاق الحكومي، ما أثار تعليقات ساخرة من رواد مواقع التواصل.

وكتب ترامب على تويتر الليلة الماضية: "لن أذهب إلى فلوريدا بسبب الإغلاق الحكومي وأنا باق في البيت الأبيض"، مضيفا هشتاغ MAGA#، وهو اختصار لشعار رئاسته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

I will not be going to Florida because of the Shutdown - Staying in the White House! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.

وأثارت تغريدة ترامب ردود فعل ساخرة من بعض رواد تويتر، الذين أشاروا إلى أن ترامب نفسه هو من يتحمل المسؤولية عن الإغلاق الحكومي، لإصراره الجامح على بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك.

وعلق مناهضو ترامب على قراره إلغاء زيارة فلوريدا: "هل تعتبر ذلك نوعا من الإنجاز؟"، و"ربما هي إقامة جبرية؟"، و"هل تريد أن يصفق الشعب الأمريكي لهذا القرار؟ لن يحدث ذلك أبدا"، و"لا يكترث أحد لذلك"، "نحن آسفون، يا لها من تضحية كبرى"، و"سيكون لديك مزيد من الوقت لإكمال خطاب الاستقالة".

This is some kind of...achievement in your mind? — Declan Dashin’ Through The Snow (@Tweet_Dec) 23 декабря 2018 г.

Good to know you will be using this time to draft your letter of resignation. #TrumpResign — Jamie Hardy (@VirtualWord1) 23 декабря 2018 г.

وتساءل أحد المغردين: "رئيس الوزراء الكندي يزور قوات بلاده المنتشرة في إفريقيا. متى ستزور أنت يا دونالد، أفراد جيشنا في الأراضي الأجنبية؟"، في حين ناشده آخر الذهاب إلى فلوريدا "لنستمتع ببضعة أيام من الهدوء".

وذكّر البعض ترامب بالتصريحات السابقة التي أطلقها هو نفسه، منتقدا وقوع الإغلاق الحكومي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقائلا إن إغلاق الحكومة دليل على ضعف الرئيس!

What Donnie said in 2013 about a shutdown: A Shutdown means the president is weak. pic.twitter.com/aQvDd2wnQU — Tiny Dancer (@ReelDancing) 23 декабря 2018 г.

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وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد فشل أمس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل مؤقت للحكومة الفدرالية، بسبب الخلاف حول المخصصات لتوفير أمن الحدود، مما أطال عمر الإغلاق الحكومي حتى الـ27 من الشهر الحالي على الأقل.

المصدر: RT