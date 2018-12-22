 
مباشر

طهران تعلق على الانسحاب الأمريكي من سوريا

أخبار العالم

طهران تعلق على الانسحاب الأمريكي من سوريا
AFP ATTA KENARE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l88o

في أول رد فعل إيراني رسمي على قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني بهرام قاسمي التواجد الأمريكي في المنطقة بأنه أمر غير عقلاني وعامل لإثارة التوتر.

وكتب قاسمي في حسابه تلغرام اليوم السبت، إن الحضور الأمريكي في المنطقة كان خطوة خاطئة منذ البداية وعاملا في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

إقرأ المزيد
ترامب يسلم سوريا للمحور السوري- الروسي- الإيراني

وأضاف أن دراسة تاريخ تطورات المنطقة منذ عقود حتى اليوم يثبت أن حضور العنصر الأجنبي في المنطقة الهامة والحساسة وبأي ذريعة لن يؤدي إلا إلى إثارة التوتر وزعزعة الأمن وتغذية الخلافات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر الأربعاء سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية بعد أن أنجزت، وفقا للرئيس، مهمة دحر تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اتهامات خطيرة للصين بالتجسس على البحرية الأمريكية وناسا ووزارة الطاقة