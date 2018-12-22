طهران تعلق على الانسحاب الأمريكي من سوريا

في أول رد فعل إيراني رسمي على قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني بهرام قاسمي التواجد الأمريكي في المنطقة بأنه أمر غير عقلاني وعامل لإثارة التوتر.

وكتب قاسمي في حسابه تلغرام اليوم السبت، إن الحضور الأمريكي في المنطقة كان خطوة خاطئة منذ البداية وعاملا في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

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وأضاف أن دراسة تاريخ تطورات المنطقة منذ عقود حتى اليوم يثبت أن حضور العنصر الأجنبي في المنطقة الهامة والحساسة وبأي ذريعة لن يؤدي إلا إلى إثارة التوتر وزعزعة الأمن وتغذية الخلافات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر الأربعاء سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية بعد أن أنجزت، وفقا للرئيس، مهمة دحر تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: RT