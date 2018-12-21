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الشرطة البريطانية تنفي صفة الإرهاب عن حادث السفينة الإيطالية

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الشرطة البريطانية تنفي صفة الإرهاب عن حادث السفينة الإيطالية
AFP Daniel LEAL-OLIVAS
(صورة أرشيفية)
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قالت الشرطة البريطانية إنها لم تتلق تقارير عن إصابة أي فرد على متن سفينة شحن إيطالية تعرضت لحادث عند مصب نهر التيمز، موضحة أنها لا تعتبر الواقعة جريمة قرصنة أو عملا إرهابيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد ذكرت الشرطة أنها تتعامل مع موقف معقد على ظهر سفينة غراندي التابعة لشركة غريمالدي لاينز.

وأوضح متحدث باسم شركة جريمالدي لاينز أن أربعة مسافرين هددوا طاقم السفينة.

وقالت شرطة منطقة اسيكس: "لم نتلق تقارير بإصابة أي شخص، ولا نعتقد أنهم يواجهون خطرا.. نحن لا نتعامل حاليا مع الحادث كعملية احتجاز رهائن أو قرصنة أو عمل إرهابي".

المصدر: رويترز

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