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رويترز: إطلاق نار في العاصمة النمساوية فيينا

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رويترز: إطلاق نار في العاصمة النمساوية فيينا
Reuters Klosterneuburg
قوات الأمن النمساوي
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أكدت السلطات النمساوية حدوث إطلاق نار وسط العاصمة فيينا، مشيرة إلى وقوع إصابتين بين المدنيين.

وأشارت الشرطة على موقعها في "تويتر"، إلى العثور على مصابين في منطقة وقوع الحادث، فيما نقلت مصادر إعلامية محلية عن وقوع قتيل في عملية إطلاق النار.

من جهتها، نقلت صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية، على موقعها على الإنترنت، أن "أطلاق نار وقع بالقرب من مطعم بوسط العاصمة فيينا"، من دون أن تذكر التفاصيل.

المصدر: رويترز

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