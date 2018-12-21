 الكرملين يعلق على استقالة ماتيس

علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على قرار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الاستقالة، دون أن يقدم أي تقييم لها.

وردا على سؤال حول مدى تأثير غياب جيمس ماتيس عن المشهد السياسي، خاصة وأن البعض يزعم بأنه منع الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ العديد من القرارات الحادة، قال بيسكوف: "صار سقف المحللين السياسيين التكهن بالشخص الذي كان يحول دون إقدام ترامب على تبنّي هذا القرار أو ذاك".

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في وقت سابق، أعلن ترامب أن وزير دفاعه جيمس ماتيس، يعتزم التقاعد نهاية فبراير 2019، وأعلن أنه سيسمّي المرشح الجديد لهذا المنصب.

المصدر: وكالات