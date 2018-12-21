ترامب "الفلاح" يفاجئ الجمهور

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر مقطع فيديو يعود لحفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية لعام 2006، الذي قدم فيه أغنية مرحة بعنوان "الفدادين الخضراء Green Acres".

وبهذا الفيديو، الذي يظهر فيه ترامب بلباس المزارعين، علق على مشروع قانون الزراعة، الذي يفترض أن يخفف على المزارعين الأمريكيين من آثار الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، وكتب: "التوقيع على قانون الزراعة بعد 15 دقيقة!".

ويبدو أن المطربة ميغان مولالي التي شاركت ترامب في الغناء، قد فوجئت بنشره مقطع الفيديو هذا، وغردت مازحة: "إذا احتاجني أحد، فأنا مختبئة في حفرة تحت الأرض".

وتعود أغنية "الفدادين الخضراء" لمسلسل تلفزيوني كوميدي يحمل نفس العنوان، عرض على الشاشات بين عامي 1965 و1971، ويروي قصة زوجين فلاحين نزحا من القرية إلى نيويورك.

المصدر: وكالات