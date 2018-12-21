لوكاشيفيتش: تشكيل "جيش كوسوفو" يستبعد التسوية السياسية

اعتبر ألكسندر لوكاشفيتش مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن تشكيل "جيش كوسوفو" يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية بين بلغراد وبريشتينا.

وذكر الدبلوماسي الروسي، أن حزمة القوانين التي اعتمدها برلمان كوسوفو في 14 ديسمبر بشأن تحويل وحدات الأمن في كوسوفو إلى "قوات مسلحة" تشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، وتهدد السلام والأمن في غرب البلقان.

وقال لوكاشيفيتش في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن "تشكيل جيش كوسوفو" يقوض الجهود الدولية المبذولة على مدى سنوات، لحل مشكلة كوسوفو ويستبعد بشكل موضوعي إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية بين بلغراد وبريشتينا على أساس مقبول لكلا الطرفين".

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وأضاف أن هذا الإجراء يزيد بشكل كبير من احتمالات تكرار إراقة الدماء في غرب البلقان.

وفي وقت سابق، وافق نواب برلمان جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، على حزمة من مشاريع القوانين تجعل وحدات الأمن ذات التسليح الخفيف، جيشا كامل القوام.

المصدر: نوفوستي