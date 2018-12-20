كولومبيا تطرد دبلوماسيا فنزويليا.. وكراكاس ترد بالمثل

أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الخميس عن طرد دبلوماسي كولومبي ردا على خطوة مماثلة من قبل السلطات الكولومبية.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا طرد أحد موظفي القسم القنصلي بالسفارة الكولومبية في كراكاس. وأمهلته الخارجية الفنزويلية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت كولومبيا طرد موظف في السفارة الفنزويلية في بوغوتا.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك على خلفية احتدام الخلافات بين البلدين في الفترة الأخيرة، حيث اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي إيفان دوكي بـ "التآمر" مع واشنطن لاغتياله وتغيير السلطة في فنزويلا.

واتهم مادورو كولومبيا كذلك بتدريب مسلحين على أراضيها بهدف زعزعة الوضع في فنزويلا، وبالتورط في الهجوم عليه بطائرات مسيرة في أغسطس الماضي.

من جهتها، رفضت كولومبيا الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أنها ستواصل النهج الرامي إلى فرض العزلة على كراكاس.

المصدر: نوفوستي