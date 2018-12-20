 
مباشر

كولومبيا تطرد دبلوماسيا فنزويليا.. وكراكاس ترد بالمثل

أخبار العالم

كولومبيا تطرد دبلوماسيا فنزويليا.. وكراكاس ترد بالمثل
AFP MANDEL NGAN
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l817

أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الخميس عن طرد دبلوماسي كولومبي ردا على خطوة مماثلة من قبل السلطات الكولومبية.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا طرد أحد موظفي القسم القنصلي بالسفارة الكولومبية في كراكاس. وأمهلته الخارجية الفنزويلية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت كولومبيا طرد موظف في السفارة الفنزويلية في بوغوتا.

إقرأ المزيد
مادورو يتهم جون بولتون ورئيس كولومبيا بالتآمر لاغتياله

ويأتي ذلك على خلفية احتدام الخلافات بين البلدين في الفترة الأخيرة، حيث اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي إيفان دوكي بـ "التآمر" مع واشنطن لاغتياله وتغيير السلطة في فنزويلا.

واتهم مادورو كولومبيا كذلك بتدريب مسلحين على أراضيها بهدف زعزعة الوضع في فنزويلا، وبالتورط في الهجوم عليه بطائرات مسيرة في أغسطس الماضي.

من جهتها، رفضت كولومبيا الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت أنها ستواصل النهج الرامي إلى فرض العزلة على كراكاس.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. أسئلة تسببت في ضحك بوتين بمؤتمره الصحفي السنوي