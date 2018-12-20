بوتين: لا مفر من التفاوض مع "طالبان" وسنعزز قاعدتنا في طاجكستان

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إجراء مفاوضات مع حركة "طالبان" في أفغانستان أمر لا مفر منه، متعهدا بأن تواصل روسيا تعزيز قاعدتها العسكرية في طاجكستان حتى التسوية الأفغانية.

وقال بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الذي عقده اليوم الخميس: "تجري حاليا مفاوضات (للولايات المتحدة) مع طالبان، وهذا الأمر ربما لا مفر منه، لكن يجب فهم موضوع هذه المفاوضات، والنتائج التي ستؤدي إليها".

وأضاف بوتين: "إذا كانت هناك قوة حقيقية تسيطر على أجزاء ملموسة من الأراضي فيجب أخذها بالحسبان، لكن في هذه الحالة ينبغي القيام بذلك بصورة واضحة وعلنية لكي يكون واضحا عن ماذا يدور الحديث".

وأشار بوتين إلى أن موسكو تعتبر أن التسوية لا يمكن تحقيقها إلا "عن طريق التوصل إلى اتفاقات بين جميع أطراف العملية السياسية في أفغانستان".

وتابع الرئيس الروسي مشددا: "وحتى هذه اللحظة سنكون مضطرين إلى تعزيز قاعدتنا العسكرية في أفغانستان".

ولفت بوتين إلى أن التأكيدات التي تقول إن الأوضاع في أفغانستان جيدة بعيدة عن الواقع، معتبرا أن الحكومة في كابل لا تبدو أنها تسيطر على أكثر من ثلث الأراضي الأفغانية.

وتعهد مع بذلك بأن تبذل روسيا كل الجهود الممكنة للإسهام في التوصل إلى اتفاق بين مختلف أطراف الشعب الأفغاني لتسوية الأزمة في هذا البلد، بما في ذلك من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية معها والمشاركة في مشاريع دولية مختلفة خاصة بهذه القضية.

المصدر: وكالات