الجيش الإسرائيلي يكشف عن عوامل ساعدته في العثور على نفق بجنوب لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو وصورا قال إنها توضح مسار النفق الأخير، الذي أعلن عن اكتشافه الأحد الماضي، مضيفا أن النفق حفر من قرية رامية جنوب لبنان وامتد عدة أمتار داخل إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه رصد عدة عمليات غير اعتيادية أدت للاشتباه بالمكان، وهي حرق شجرة في شهر أيار من عام 2016، ونقل صخور غير اعتيادي، وتدشين طرق جديدة غير طبيعية في المنطقة.

#عاجل هكذا تابعنا نفق #حزب_الله الإرهابي المنطلق من قرية #رامية الشيعية. في إطار البحث المتواصل للمناطق الوعرية الموجودة بين قرية رامية والحدود الإسرائيلية تم رصد عدة عمليات غير اعتيادية أدت للاشتباه بالمكان كمكان يمكن لحزب الله محاولة تنفيذ خططه الهجومية عن طريقه #درع_الشمالpic.twitter.com/EGDJJ1PscO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 19 декабря 2018 г.

وقال الجيش إنه بعد الاشتباه في هذه الأنشطة تم تركيز الجهود على مدار السنوات الأخيرة بمختلف الوسائل التصويرية والتكنولوجية، ما أدى لكشف مسار النفق.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "درع الشمال"، بداية الشهر الجاري، وقال إنها تهدف لكشف وتدمير أنفاق حفرها "حزب الله" إلى داخل إسرائيل.

المصدر: RT