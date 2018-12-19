 
مباشر
عاجل
ترامب: هزمنا داعش في سوريا وهذا سبب بقاء قواتنا هناك خلال فترة رئاستي

الجيش الإسرائيلي يكشف عن عوامل ساعدته في العثور على نفق بجنوب لبنان

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يكشف عن عوامل ساعدته في العثور على نفق بجنوب لبنان
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7s7

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو وصورا قال إنها توضح مسار النفق الأخير، الذي أعلن عن اكتشافه الأحد الماضي، مضيفا أن النفق حفر من قرية رامية جنوب لبنان وامتد عدة أمتار داخل إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه رصد عدة عمليات غير اعتيادية أدت للاشتباه بالمكان، وهي حرق شجرة في شهر أيار من عام 2016، ونقل صخور غير اعتيادي، وتدشين طرق جديدة غير طبيعية في المنطقة.

وقال الجيش إنه بعد الاشتباه في هذه الأنشطة تم تركيز الجهود على مدار السنوات الأخيرة بمختلف الوسائل التصويرية والتكنولوجية، ما أدى لكشف مسار النفق.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "درع الشمال"، بداية الشهر الجاري، وقال إنها تهدف لكشف وتدمير أنفاق حفرها "حزب الله" إلى داخل إسرائيل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرأة الروسية.. جمال لم يمنعها من كتابة التاريخ بكفاحها