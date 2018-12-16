الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق رابع على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشافه نفقا رابعا، امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، مضيفا أن مسار النفق تحت سيطرة الجيش ولا يشكل تهديدا.

وقال الجيش في بيان اليوم السبت، إنه فخخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ الأنفاق التي تم العثور عليها سابقا، مشيرا إلى أن ذلك يعرض كل من يدخل إليه من جانبه اللبناني للخطر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بأعمال دراسة داخل مسار النفق، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المختلفة في المسارات الأخرى، وفق الخطة.

تتحمل #الحكومة_اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل #لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة #إسرائيل.



سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقًا#درع_الشمال — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 16 декабря 2018 г.

هذا وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق من داخل لبنان، واعتبر ذلك خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1701.

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي، بداية الشهر الجاري حملة "درع الشمال" قال إنها تهدف لكشف وإحباط أنفاق حفرها "حزب الله" إلى داخل إسرائيل.

واتهم الجيش "حزب الله" بالوقوف وراء حفر الأنفاق، مشيرا إلى أن ذلك كان بدعم وتمويل من إيران.

المصدر: RT