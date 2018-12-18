صحفيون بلا حدود: مقتل 80 صحفيا في العالم عام 2018

أعلنت منظمة "صحفيون بلا حدود" الدولية أن عدد الصحفيين المقتولين بمختلف أنحاء العالم بلغ 80 شخصا في العام الجاري، أي أكثر بمقدار 15 شخصا، مما كان عليه في العام الماضي.

وجاء في تقرير نشرته المنظمة في موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء: "عام 2018 قتل 80 صحفيا، فيما احتجز 348 صحفيا بسبب عملهم، كما لا يزال 60 محتجزين كرهائن". وأضاف التقرير أنه تم أيضا فقدان 3 صحفيين.

وأشار التقرير إلى أن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر الماضي، وكذلك قتل الصحفي السلوفاكي، يان كوتسياك، من صحيفة "Aktuality.sk" الإلكترونية في فبراير الماضي، أصبحا الجريمتين الأكثر شهرة في العالم.

ويرى خبراء المنظمة أن قائمة الدول الأكثر خطرا بالنسبة للعاملين في وسائل الإعلام تضم اليوم أفغانستان (15 قتيلا) وسوريا (11 قتيلا) والمكسيك (9 قتلى). ودخلت الولايات المتحدة هذه القائمة أيضا بعد أن أطلق أمريكي في نهاية يونيو الماضي النار على العاملين في مكتب هيئة تحرير صحيفة "كابيتل غازيت" بمدينة أنابوليس في ولاية ماريلاند، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 صحفيين.

المصدر: تاس