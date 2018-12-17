اتهام شخصين في الولايات المتحدة باللوبي السري من أجل تسليم غولن لتركيا

وجهت محكمة أمريكية إلى شريكي أعمال سابقين لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين تهمة عمل اللوبي السري من أجل تسليم الداعية والمعارض التركي فتح الله غولن لأنقرة.

وتشير الوثائق القضائية التي تم نشرها اليوم الاثنين إلى أن رجل الأعمال بيجن رفيقيان (أو بيجن كيان) يواجه تهمتين، إحداهما التآمر بهدف العمل كعميل أجنبي.

أما المتهم الثاني فهو رجل الأعمال التركي – الهولندي أكيم ألبتكين، الذي تم اتهامه بالتآمر مع السلطات التركية من أجل تنظيم تسليم فتح الله غولن، وتقديم شهادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي حول نشاطه، بالإضافة إلى 4 تهم أخرى.

وحسب الوثائق القضائية، فإن الشخصين المذكورين قدما شهادات كاذبة من أجل إخفاء دور الحكومة التركية وراء الجهود لتنظيم تسليم غولن. وجاء فيها أيضا أن المتهمين "سعيا للتشهير بالمواطن التركي (غولن) أمام السياسيين والرأي العام وتأمين تسليمه في نهاية المطاف".

ويأتي ذلك في إطار تحقيقات فريق المدعي روبرت مولر مع المستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي مايكل فلين، المتهم في قضية ما يسمى بـ "التآمر" المحتمل بين حملة ترامب وروسيا، الذي نفته موسكو وترامب مرارا.

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ومن المعروف أن السلطات التركية تطالب واشنطن بتسليم الداعية والمعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، متهمة اياه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في تركيا في يوليو عام 2016.

وفي يوم الانقلاب نشر مايكل فلين مقالا على موقع إعلامي سياسي، وصف فيه غولن بـ "إسلامي متشدد"، ودعا لتسليمه إلى تركيا.

وقدمت شركة تابعة لأكيم ألبتكين 600 ألف دولار لمؤسسة فلين التي أعدت تقريرا عن نشاط غولن وجمعت مواد لفيلم وثائقي عنه، لم يتم إنتاجه. وأعاد فلين 80 ألف دولار لألبتكين، حسب معلومات التحقيق.

ومن المتوقع أن يصدر غدا الثلاثاء حكم قضائي بحق فلين بعد أن اعترف، من بين أمور أخرى، بتقديم شهادات كاذبة بشأن دوره في اللوبي التركي، ووافق على التعاون مع التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق في الصلات المزعومة بالجهات الأجنبية لحملة ترامب الانتخابية قد أسفر عن إطلاق ما لا يقل عن 4 تحقيقات جانبية، بما فيها قضية رفيقيان وألبتكين.

المصدر: رويترز