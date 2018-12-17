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نتنياهو: عملاء إسرائيل يتابعون برنامج طهران النووي من داخل إيران

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نتنياهو: عملاء إسرائيل يتابعون برنامج طهران النووي من داخل إيران
Reuters Amir Cohen
بنيامين نتنياهو
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جواسيس للدولة العبرية يعملون داخل إيران، ضمن إطار جهود تل أبيب الرامية إلى "كبح طموحات طهران" النووية.

وشدد نتنياهو في كلمة ألقاها أمس الأحد أمام مجموعة من الدبلوماسيين في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس، على أن تل أبيب تكافح برنامج إيران النووي في مختلف أنحاء العالم.

وتابع رئيس الوزراء أن العملاء الإسرائيليين يزورون إيران بشكل دوري بغية الاطلاع على تطورات البرنامج وجمع معلومات عملياتية عنه.

 المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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