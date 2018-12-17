إيران.. اتهامات بالمحسوبية واستقالات بعد تعيين صهر روحاني بمنصب مسؤول

تعرض قمبيز مهدي زاده، صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني، لاتهامات باستغلال المحسوبية، إثر تعيينه بمنصب رئيس هيئة المسح الجيولوجي، واستقال مسؤول حكومي كبير احتجاجا على هذا التعيين.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أمس الأحد بأن قرار تعيين الشاب الثلاثيني الذي تزوج في شهر أغسطس الماضي من ابنة رئيس البلاد في حفل زفاف كان "بعيدا عن الأضواء"، بهذا المنصب المسؤول أثار موجة انتقادات من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قدم رئيس قسم التعدين في وزارة الصناعات الإيرانية، جعفر سارغيني، استقالته، احتجاجا على ما وصفها بـ"التعيينات غير المهنية"، دون الإشارة مباشرة إلى مهدي زاده، حسب وكالة "تسنيم".

وأكدت الوكالة أن مهدي زاده هو طالب دكتوراه في الهندسة البترولية ومستشار لوزارة النفط.

المصدر: أ ف ب