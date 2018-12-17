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شاهد.. إيران تصنع غواصات ثقيلة تزن 3200 طن

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شاهد.. إيران تصنع غواصات ثقيلة تزن 3200 طن إيران تتجه لتصنيع غواصات ثقيلة تزن 3200 طن
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تعمل الصناعات البحرية الإيرانية في الوقت الحاضر على تنفيذ مشروع لتصميم وتصنيع غواصات ثقيلة بزنة 3200 طن.

وأفادت وكالة "فارس" في تقرير لها اليوم الاثنين بأن الصناعات الدفاعية الإيرانية تواصل العمل بمشروع لتصميم وتصنيع جيل جديد من الغواصات الثقيلة تزن 3200 طن، لتزويد القوات البحرية الإيرانية بها، ما يشكل قفزة كبيرة في مجال تصميم وتصنيع الغواصات في البلاد.

ويبلغ طول هذه الغواصة 87 مترا وعرضها 10 أمتار ووزنها 3200 طن.

وكانت إيران قد صنعت غواصات خفيفة من طراز "غدير" بوزن 150 طنا ودخلت الخدمة في القوة البحرية، وتشرف على الانتهاء من تصنيع غواصات من طراز "فاتح" بوزن 500 طن.

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المصدر: وكالة فارس

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