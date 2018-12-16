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ترامب يرفض تماما المثول أمام المدعي الخاص

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ترامب يرفض تماما المثول أمام المدعي الخاص
AFP / SAUL LOEB
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي ترامب أن الأخير سيرفض تماما المثول أمام المدعي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في تنسيق مزعوم بين روسيا وفريق ترامب في الانتخابات الرئاسية.

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وقال جولياني في مقابلة مع "شبكة فوكس نيوز" الأمريكية، ردا على سؤال عن احتمال موافقة ترامب على المثول أمام المدعي الخاص، "لن يحصل هذا الأمر إلا على جثتي".

وينتقد محيط ترامب بشدة التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص مولر ويشكك في شرعيته.

وأجاب ترامب الشهر الماضي خطيا عن أسئلة مكتب مولر، ولم يكن معروفا بعد هل ينبغي المثول شخصيا أمامه.

وخلال الربيع الماضي صرح جولياني بأنه قد يكون من الممكن الاستماع إلى موكله ترامب في حال تأكد "عدم نصب فخ له".

ومنذ تلك الفترة أصدر القضاء أحكاما على عدد من المقربين من ترامب، بينهم محاميه السابق مايكل كوهين، وأدين الأخير لقيامه بتنظيم دفع مبلغ 280 ألف دولار لعشيقتين سابقتين مفترضتين لترامب العام 2016، ليشتري سكوتهما قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

المصدر: أ ف ب

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