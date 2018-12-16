أردوغان: سندفنهم في حفرهم!

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تواصل بلاده جهودها الرامية لمحاربة "الإرهابيين" في سوريا، ووعد بدفنهم، مجددا دعم تركيا لتنظيم "الجيش السوري الحر".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال افتتاح متنزه للشعب في منطقة أسنلر بمدينة اسطنبول التركية: "إننا نعلم كيف يفكر الإرهابيون، فما إن يحفروا حفرة إلا ودفناهم فيها وسنواصل فعل ذلك".

وشدد أردوغان، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، على أن "الإرهاب لن يقض مضاجع الشعب التركي قريبا".

وأضاف أردوغان: "إننا مع الجيش التركي ومع الجيش السوري الحر هناك في سوريا".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه الجيش التركي لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ومن المتوقع أن تطال هذه المرة منطقة شرق الفرات لتستهدف هناك عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا متحالفا مع "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه منذ 30 عاما.

وخلال الأيام الماضية كثفت تركيا، التي تسيطر على أراض واسعة في محافظة حلب جراء حملتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، إجراءات حشد قواتها على حدود سوريا تحضيرا لهذه العملية، التي من المرتقب، حسبما أعلنه سابقا أردوغان، أن تنطلق خلال أيام قريبة.

المصدر: الأناضول + وكالات