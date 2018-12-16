مقتل 4 أشخاص جراء تحطم مروحية في البرتغال

قتل 4 أشخاص في حادث تحطم مروحية طبية من طراز "Agusta A190S" ليلة الأحد في البرتغال.

وجاء في بيان صدر عن هيئة الطوارئ الوطنية ونشر على موقعها الإلكتروني: "في الساعة 01:30 (بتوقيت غرينيتش) تم العثور على مروحية الإسعاف المفقودة في جبل سيرا دي بياش في منطقة فالونغو. لسوء الحظ فإن الحادثة اسفرت عن مقتل 4 أشخاص".

وأضاف البيان أن تحليق المروحية كان يجري في ظروف جوية سيئة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء تحقيق في ملابسات الحادث.

وقالت هيئة الطوارئ البرتغالية في وقت سابق إن مروحية طبية تحطمت في منطقة جبلية بالقرب من مدينة بورتو، ثاني أكبر مدن البرتغال.

من جانبها أفادت وسائل إعلام رسمية بأن تحطم المروحية أدى إلى مقتل طيارين اثنين وممرضة وطبيب كانوا على متنها.

وفُقدت المروحية في نحو الساعة 6.30 مساء أمس السبت بعد عودتها من بورتو، حيث نقلت إلى المستشفى هناك مريضا عمره 76 عاما كان مصابا بمشكلات في القلب .

المصدر: نوفوستي + رويترز