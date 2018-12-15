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وفاة رئيس إثيوبيا الأسبق

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وفاة رئيس إثيوبيا الأسبق
Reuters
شرطي في العاصمة أديس أبابا
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أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن وفاة الرئيس الأسبق جرما ولدجيورجيس عن عمر يناهز 94 عاما في أديس أبابا.

وشغل جرما ولدجيورجيس الرئاسة ما بين عامي 2001 و2013.

وقالت السفيرة برتقال أيانو وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية سوف يتم إعلان الحداد فى البلاد و دفن الجثمان بما يليق بمكانته يوم الأربعاء القادم في كنيسة القداسة السلاسي في العاصمة بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين. 

المصدر: وكالات

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