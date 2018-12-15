بعد يوم من استدعاء بغداد لسفير تركيا تواصل الأخيرة قصفها لشمال العراق

أعلن الجيش التركي اليوم السبت أن طيرانه شن غارات جديدة على مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني" شمال العراق، بعد يوم من استدعاء بغداد سفير أنقرة على خلفية القصف التركي المتواصل.

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وأكدت القوات المسلحة التركية على حسابها في "تويتر" أن الغارات التي شنتها مقاتلاتها أمس واليوم أسفرت عن تحييد سبعة من عناصر "حزب العمال" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

وأوضح الجيش أن الغارات استهدفت قواعد لـ"حزب العمال" في منطقتي الزاب وهاكورك، ودمرت قواعد ومستودعات أسلحة وتحصينات للمسلحين الأكراد، قبيل استهداف هؤلاء مواقع للجيش التركي عند الحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس عن تدمير طيرانها أكثر من 30 موقعا لـ"حزب العمال" في منطقتي سنجار وجبل قره جاق بشمال العراق ليلة الخميس .

وفي السياق ذاته، استدعت الخارجية العراقية سفير أنقرة لدى بغداد، فاتح يلدز، لتسليمه مذكرة احتجاج على "الخروقات الجوية المتواصلة" من قبل تركيا للمجال الجوي العراقي.

المصدر: الأناضول